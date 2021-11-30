"Интуитивно взявшись за руки, начали бежать вперед, но не успели": в Полтаве на женщину с ребенком упало дерево

"Интуитивно взявшись за руки, начали бежать вперед, но не успели": в Полтаве на женщину с ребенком упало дерево

На маму с дочкой упали ветки из дерева.

В Полтаве непогода наделала беды — после ливня начали ломаться ветки деревьев и падать на тротуар. Так, расколовшееся дерево чуть не убило маму с ребенком, которые как раз проходили мимо.

Об этом сообщают kolo.news.

Инцидент произошел на улице Монастырской в Полтаве. Мама с дочерью возвращались домой около 20.30, когда на них упало дерево.

"Мы шли, не спеша, по тротуару. Когда уже практически прошли забор школы-интерната, внезапно за спиной услышали громкий треск. Мы не успели даже понять, что это, но интуитивно взявшись за руки, начали бежать вперед. Все произошло буквально в считанные секунды. К сожалению, мы не успели. Ветки упали на нас. Дочь ударило по руке, я получила удар по голове. К счастью, травмы оказались незначительными. Однако мы очень испугались, дочь сильно кричала и плакала", — рассказала женщина.

В медучреждение мама с дочерью за помощью не обращались.

На следующее утро женщина пошла посмотреть на место происшествия и увидела, что дерево было ветхим.

Напомним, что в Киеве во время крестного хода 35-летнюю женщину придавило деревом. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась матушка настоятеля храма Преображения Господня в Киеве протоиерея Сергея Коцара Мария.

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