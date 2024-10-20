Инвалидности прокуроров и преступный союз РФ и КНДР: главное по обращению президента

Президент заверил, что у Украины есть поддержка от партнеров по Плану победы.

Вечером 20 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

По словам президента, за одни сутки 18 октября было 129 российских дронов. В целом же с начала этого года Россия применила уже более 6130 "шахедов".

"Значительную часть наши воины сбивают. Много помогает РЭБ. Но не во всем. И именно поэтому требуется большее давление на российскую уже способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения «шахедов», и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", – отметил глава государства.

Он отметил новую угрозу: "преступный союз России и Северной Кореи".

"Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные... Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте" так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", — говорит Зеленский.

Президент заверил, что у Украины есть поддержка от партнеров по Плану победы, в частности от Франции и Литве.

"Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов – мы слышим уже риторику, ее изменения. Мы ожидаем приезд команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились по поводу нескольких новых пакетов поддержки – и оборонной поддержки, и энергетической поддержки И это дается нам очень непросто. Но по-другому врага не победить", - говорит Зеленский.

Внутренний враг

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности прокуроров, воспользовавшихся своими н я жду от правоохранителей в частности, прежде всего – СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора – соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", – говорит глава государства.

Зеленский отреагировал на скандалы с МСЭК и «инвалидностями» прокуроров

Ранее президент Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине на этой неделе.

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