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Инвестициям в агросектор быть: Рада сделала шаг к привлечению международной поддержки для аграриев во время войны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Инвестициям в агросектор быть: Рада сделала шаг к привлечению международной поддержки для аграриев во время войны

Рада сделала шаг к шагу к привлечению международной поддержки для аграриев во время войны / Фото: Pexels

29 июня 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров для сельского хозяйства и экспорта агропродукции во время военного положения. "За" – 238 народных депутатов.

Один из авторов документа – член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Сергей Лабазюк – на своей странице в Facebook опубликовал детали принятого проекта.

По словам парламентария, это первый профильный проект поддержки аграриев во время войны. Работа над документом в сотрудничестве с коллегами-парламентариями длилась почти год. В условиях саботажа РФ работы "зернового коридора", потерь от разрушений и возврата НДС на топливо с 1 июля – проект для отечественных фермеров особенно актуален.

"Нам нужно консолидироваться с международными партнерами. В результате - запустим экспортные коридоры, которые рф при "большом желании" не сможет блокировать, как это сейчас делает с морем... Ключевое, что предусматривает наш механизм? Привлечение ООН к работе сухопутных коридоров. Таким образом мы решаем проблему запрета экспорта украинской продукции в соседние европейские страны... Будут ли актуальными сухопутные коридоры после разблокирования моря? Да! Более того - дифференциация экспортных путей удешевит логистику аграриям. Наши продовольственные пчелки смогут выбирать самые выгодные для себя условия", - объяснил парламентарий.

Основные пункты проекта:

  • Формирование устойчивых экспортных коридоров при протекции ООН (ФАО);
  • Международная помощь в подвижном составе (вагоны, прицепы и прочее);
  • Определение таможенных пунктов, которые непрерывно будут обслуживать таможенные коридоры;
  • Привлечение международных операторов мультимодальных перевозок на экспорт украинской агропродукции.
  • Привлечение донорских средств для улучшения логистики.

Теперь Украина сформировала законодательную основу для улучшения экспортной логистики и привлечения грантовых средств от партнеров для фермеров. Впереди – внесение поправок ко второму чтению.

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Дата публикации
Просмотры
42
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