Инвестировали в казино: в Киеве группа мошенников присвоила деньги более 100 вкладчиков

В Киеве мошенническая группа, обещая сверхдоходы от инвестиций в казино, присвоили деньги более 100 вкладчиков. Пятерым сообщникам объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Противоправную деятельность преступной группы разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям.

Лидером группировки был 19-летний парень, придумывавший способы привлечения "инвесторов", занимался оформлением банковских карточек, так называемых дропов, для дальнейшего вывода денег. Он же распределял полученную прибыль между членами своей команды – четырьмя молодыми киевлянами, один из которых – несовершеннолетний. Они администрировали Telegram-каналы и общались онлайн с "инвесторами".

“Злоумышленники убеждали граждан переводить деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако более сотни вкладчиков обещанных выплат так и не получили”, — говорится в сообщении полиции

Полицейские провели 10 обысков: изъяли два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт. Нашли наличные деньги – 220 000 грн, $42 000 и черновые записи.

Полицейские провели обыски у членов мошеннической группы / Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские провели обыски у членов мошеннической группы / Фото: Национальная полиция Украины

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Организатору мошеннической группы отдельно сообщили о подозрении за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который занимался мошенничеством, прикрываясь званием "военного ВСУ". Он представлялся собратьем пропавших без вести солдат и просил у их родственников деньги на так называемую "эвакуацию раненых".

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