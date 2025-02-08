Инвестируйте, чтобы ресурсы не достались россиянам: Зеленский обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская территория обладает значительными запасами полезных ископаемых.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.

"Это очень богатая земля, и у нас есть полезные ископаемые. Это не значит, что мы кому-то отдаем, даже стратегическим партнером. Речь идет о партнерстве. Поэтому мы стратегические партнеры. То есть вкладывайте деньги, инвестируйте, пожалуйста, давайте свои компании, пусть они приезжают, давайте вместе разрабатывать, зарабатывать деньги", — сказал он.

В то же время он акцентировал на важности защиты безопасности как Украины, так и Европы, поскольку эти ресурсы не должны попасть в руки России.

"А главное это безопасность западного мира, европейского континента, чтобы все это не достанется этим ворам России (и ее союзникам, - Ред.) Поэтому это очень важно защитить, потому что мы защищаем себя и Европу, и Соединенные Штаты Америки от этого количества дальнобойного оружия России, которая использует потом все эти разработки из тех самых полезных ископаемых. Вот смотрите, мы и у нас есть приложение, он секретное приложение. Безусловно, с партнерами все это открыто, и мы можем говорить. И это не о десятках миллиардов. Это триллионы денег. И есть очень редкие полезные ископаемые", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский объяснил, как видит сотрудничество с США в разработке полезных ископаемых в Украине.

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