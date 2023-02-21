Инженер харьковской ТЭЦ корректировал огонь российской артиллерии: как его наказали

Предатель фиксировал последствия вражеских обстрелов, указывая на Гугл-картах точные места вражеских попаданий по объектам в Харькове.

Суд назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества корректировщику огня оккупантов по Харькову. Вражеским приспешником оказался инженер по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры доказали, что мужчина сотрудничал с Россией. С начала марта 2022 года он через мессенджер передавал представителю "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещении по городу.

"Он фиксировал последствия вражеских обстрелов, отмечал на Гугл-картах точные места попаданий ВС РФ по объектам в Харькове. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки огневых ударов по городу", — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили и задержали мужчину 15 марта 2022 года. Куратор, которому он передавал данные, ликвидирован.

В суде мужчина свою вину не признал. Впрочем, суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Напомним, депутату Верховной Рады объявили о подозрении в госизмене. По данным СБУ, он целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России.

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