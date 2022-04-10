Инженер из ЧАЭС рассказал, что воровал горючее у российских военных, чтобы избежать выброса радиоактивных веществ

Инженер из ЧАЭС рассказал, что воровал горючее у российских военных, чтобы избежать выброса радиоактивных веществ

Украинских нацгвардейцев, охранявших станцию, пленили.

Россияне захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день вторжения в Украину. Инженерам и техническому персоналу позволили продолжить работу на АЭС. На ЧАЭС рассказали, как воровали горючее у российских военных, чтобы предотвратить катастрофу, — пишет ВВС.Украина.

Затем на станцию приехали специалисты "Росатома".

"Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда с применением силы", — рассказал ВВС.Украина начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

"Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и вовсю пытаться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал", – рассказал инженер Валерий Семенов.

Когда на станцию три дня не подавали электричество, Валерий, по его словам, пытался найти горючее для поддержки работы генератора – он даже воровал его у российских военных.

"Если бы мы потеряли электричество, это могло обернуться катастрофой. Мог случиться выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за станцией. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества", – сказал Александр.

"Нам удалось поддержать безопасность объекта. Но огорчает, что они унесли 169 наших военных", — добавил Семенов.

Вывезенных россиянами из Чернобыльской АЭС бойцов Национальной гвардии Украины морят голодом и не дают воды.

Напомним, российские захватчики, находившиеся более месяца на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, скрылись со станции, когда начали проявляться первые признаки радиации. Вместе с собой они пленили украинских нацгвардейцев.

Заметим, уже есть первые жертвы среди российских военных из-за лучевой болезни. Как сообщает Военно-медицинская служба РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для обследования и лечения.

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