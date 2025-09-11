iPhone 17: когда появится в Украине и какая цена смартфона

Официальные продажи iPhone 17 стартуют 19 сентября / © Associated Press

Корпорация Apple провела осеннюю презентацию, на которой показала линейку новых смартфонов и другие аксессуары.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

В частности, среди представленных устройств — iPhone 17 с обновленным экраном, ультратонкий iPhone Air, а также iPhone 17 Pro и Pro Max с алюминиевым корпусом и новой системой охлаждения. Также компания показала новые поколения AirPods Pro 3, Apple Watch и Watch Ultra.

iPhone 17 / © Associated Press

Apple представила четыре новых iPhone

Как и ожидалось, компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также Air. В линейке больше нет базовой модели с увеличенным дисплеем Plus, ее место занял ультратонкий Air 17 с толщиной корпуса 5,6 миллиметра.

iPhone 17 получил увеличенный до 6,3 дюйма экран с более тонкими рамками. К тому же смартфон наконец-то оснастили дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 герц и максимальной яркостью 3000 нит. Таким образом он поддерживает функцию Always On Display, во время которой даже в заблокированном состоянии на экране отображается важная информация.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: лавандовый, салатовый, голубой, черный и белый.

Когда в Украине стартуют продажи iPhone 17

Издание Forbes сообщает, что украинские ритейлеры готовятся к старту продаж iPhone 17. В продажу смартфоны поступят с 26-27 сентября — на неделю позже, чем в США.

Какие будут цены на iPhone 17 в Украине.

Уже сейчас некоторые украинские онлайн-магазины предлагают оформить предзаказ, а иногда требуют предоплату в размере 5% от стоимости устройства. По данным Forbes, цены поднимутся на 10%.