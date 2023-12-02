Ипотека для россиян: в Мариуполе оккупанты таки возводят новые дома, но есть нюанс

Город пытаются заселить россиянами, а вот для местных обитателей места не предусмотрены.

В оккупированном Мариуполе россияне строят дома, которые будут продавать в ипотеку. Местные же многоэтажки стоят заброшенные.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Жилье для граждан РФ

Как детализировали в совете, после оккупации города россияне снесли более 360 многоэтажек, оставив без жилья тысячи человек. Ожидается, что все обещания захватчиков обеспечить горожан жильем оказались очередными фейками.

"Вместо этого оккупанты начали строить ипотечные дома, чтобы заработать на этом денег. При этом цены на квартиры в таких новостройках "заоблачны", их могут оформлять приезжие россияне", – отметили в горсовете Мариуполя.

Да, очередное ипотечное жилье строят по Хмельницкому 8/1. Совсем рядом расположен сгоревший и изуродованный русскими дом, где жили десятки мариупольских семей. Оккупанты в очередной раз доказывают: они способны приносить только боль, нищету и смерть.

Напомним,

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