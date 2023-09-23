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Ипотеку будут предоставлять россиянам: оккупанты не собираются отстраивать жилье для мариупольцев

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ипотеку будут предоставлять россиянам: оккупанты не собираются отстраивать жилье для мариупольцев

Разрушен русскими оккупантами Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Жилье строится исключительно для россиян.

В Мариуполе оккупанты сносят дома, которые сами же разрушили. Вместо этого они отдают место для застройки под ипотеку.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Возмущение мариупольцев растет

Как отмечают в горсовете, людей лишают частной собственности, а значит – просто грабят. Жилье совсем не отстраивают и не предоставляют другое. Квартиры в ипотеку будут предлагать прежде всего гражданам РФ.

Мариупольцы рассказывают, что ипотеку строят для россиян / © Мариупольский горсовет
Мариупольцы рассказывают, что ипотеку строят для россиян / Фото: Мариупольский горсовет

Одна из жительниц Мариуполя призвала разобраться в ситуации. Людям просто негде жить, а на помощь со стороны РФ не приходится.

"Десятки тысяч людей даже на очередь на жилье не ставят, потому что у нас умерли или погибли родные во время боевых действий, и мы не можем начать наследство. Каждое новое постановление, подписанное администрацией "ДНР", практически лишает нас жилья. Те несколько домов, что построили,  стоят полупустые, а тысячи людей с детьми бродят по квартирам, многие не могут приехать в свой город, потому что жить негде. А вы насмотрелись красивых роликов, и считаете, что у нас все хорошо", – констатировала женщина.

Ипотеку в Мариуполе будут предоставлять россиянам / © Мариупольский горсовет
Ипотеку в Мариуполе будут предоставлять россиянам / Фото: Мариупольский горсовет

Таких жалоб действительно очень много. Мариупольцы в оккупации никому не нужны, город хотят заселить россиянами и мигрантами. Инструментом для этого выступает само строительство жилья под ипотеку.

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Дата публикации
Просмотры
239
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