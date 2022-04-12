Ирак предоставил России контрабандное оружие для войны против Украины — СМИ

Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных усилий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Об этом сообщает The Guardian.

РПГ и противотанковые ракеты, а также системы залпового огня бразильского производства были отправлены в Россию из Ирака, поскольку в кампании Москвы произошел сбой. По словам источника издания, который помогал организовать транспортировку, власти Тегерана также подарили Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

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Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и поставляли разные подразделения иракской армии и спецназа для защиты правительства Багдада от повстанцев. После двухдесятилетий войны страна была наполнена оружием.

Значительная часть законно перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований, выступающих против присутствия США в стране, но с 2016 года были официально включены в вооруженные силы Ирака в рамках борьбы с Исламским государством.

РПГ (реактивные гранаты) и противотанковые ракеты, которыми владеют Хашд аш-Шааби, были перевезены в Иран через пограничный пункт пропуска Саламджа 26 марта, где их получили иранские военные и морским путем доставили в Россию, сказал командир отделения, контролирующего переправу.

По словам источника в организации, Хашд аш-Шааби также демонтировали и отправили по частям две реактивные системы залпового огня Astros II бразильского производства, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60 в Иран 1 апреля.

"Нам безразлично, куда делось тяжелое вооружение [потому что оно нам пока не нужно]", — сказал один из источников Хашд аш-Шааби. "То, что антиамериканское, делает нас счастливыми".

По словам собеседников издания, россияне больше всего нуждаются в ракетах.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

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