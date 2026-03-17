Иран атаковал посольство США и нефтяные объекты в нескольких странах: детали

Иран атаковал посольство США и роскошную гостиницу в иракском Багдаде. Также ОАЭ временно закрыли свое воздушное пространство из-за нападений на нефтяные объекты.

Об этом пишет CNN.

Что известно об ударах Ирана

По сообщениям, посольство США и гостиница «Аль-Рашид» в иракском Багдаде утром во вторник, 17 марта, стали целями дронов. Об этом свидетельствуют кадры, геолоцированные CNN. На видео видно, как системы ПВО сбивают снаряд вблизи посольства. Также власти Ирака заявили, что обстрелы подверглось нефтяное месторождение Маджнун на юге Ирака.

В ОАЭ государственные СМИ утром во вторник сообщили, что воздушное пространство страны временно закрыто из-за факторов безопасности. Власти Абу-Даби также приостановили операции на огромном газовом месторождении Шах после атаки дрона, вызвавшей пожар. В Фуджейре произошел пожар в нефтепромышленной зоне в результате атаки дрона.

Ранее Иран атаковал международный аэропорт Дубая беспилотниками. Инцидент коснулся одного из топливных баков. Вспыхнул пожар, однако о пострадавших не сообщалось. Атака привела к временной приостановке рейсов. Заметим, что это уже третий случай атаки на аэродром.

Сообщалось об атаке на банки США в Дубае и Манаме (Бахрейн). Целями стали офисы, связанные с американским банком Citigroup.