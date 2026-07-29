Иран готовил баллистический удар по Украине: шокирующие детали

Иранская ракета. / © Associated Press

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Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине. Она должна была иметь небольшую боевую часть, чтобы не нанести существенный вред.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.

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Источники NYT, ознакомленные с данными разведки, заявили, что Иран готовился выпустить по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы «нанести символический жест, но нанести относительно небольшой ущерб». В то же время, другие чиновники сообщали, что целью, вероятно, стал бы один из черноморских портов Украины.

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Напомним, ранее МИД Ирана обвинил Украину в атаке на иранское якобы «торговое судно» в Каспийском море и заявил о возможности «расширения огня войны». Именно из-за этого якобы удар Тегеран и планировал ответить. Впрочем, по данным собеседников, благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуация стабилизировалась.

«Любая ракета, выпущенная из Ирана в сторону Украины, станет резким обострением ситуации и может повлечь за собой развертывание более масштабной войны, учитывая напряженность в отношениях между этими двумя странами через союз Ирана с Россией», — говорится в статье издания

В то же время, говорится в материале, иранские чиновники надеялись, что конфликт на этом завершится. Впрочем, западные чиновники предупредили Тегеран, что предсказать реакцию Украины будет сложно.

Приближенный к иранскому правительству аналитик Мехди Рахмати отметил, что некоторые политики призывали к удару по Украине, но другие советовали проявить воздержание.

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«Украина — это не маленькая страна. Она имеет опыт ведения боевых действий и логистической поддержки со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем, открыв новый фронт в войне», — сказал он.

Заявления Ирана об атаке Украины — что известно

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил украинского лидера Владимира Зеленского якобы в атаке на судно в Каспийском море. Мол, удар был нанесен «по приказу Израиля». Тегеран утверждал, что это событие может еще больше разжечь и расширить огонь войны.

Позже Иран выдвинул Украине новое требование — возместить ущерб за удар по их судну. Кроме того, Тегеран заявил, что категорически не собираются оставлять инцидент без внимания.

На фоне обострения ситуации министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с коллегой из Ирана Аббасом Арагчи. Он призвал Тегеран воздерживаться от любых шагов, приводящих к эскалации. По его словам, все действия Украины направлены на защиту нашей от агрессии Москвы и никогда не преследовали цель атаковать гражданские суда или людей.

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В то же время Владимир Зеленский заявил, что Иран и КНДР уже напали на Украину, потому что с начала полномасштабной войны снабжают Россию оружием и военными технологиями. По его словам, Киев должен быть готов к возможному усилению угроз и не может доверять руководству этих государств.

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