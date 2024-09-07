"Несет серьезные угрозы не только для Украины, но и для мира" – МИД отреагировало на возможную передачу Ираном баллистических ракет в РФ

Украина предупредила Иран "разрушительные последствия" для двусторонних отношений – на фоне возможной передачи баллистических ракет России.

Об этом идет речь в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркивают, что обеспокоены сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Тегераном баллистических ракет Москве.

"В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая, согласно Уставу ООН и норм международного права, является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", — отмечают в МИД.

В украинском министерстве также добавляют, что уже более двух лет Украина подвергается атакам, которые армия РФ осуществляет дронами иранского производства.

"Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира", — говорится в заявлении.

Украина призывает мир усилить давление на Тегеран и Москву "ради защиты международного мира и безопасности", а Иран — прекратить предоставление оружия России и доказать "искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подкормке российской военной машины смерти".

"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", — заявили в МИД Украины.

Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты. Эта новость появилась на фоне того, что Россия значительно усугубила воздушные и ракетные удары по нескольким городам и стратегической инфраструктуре в Украине.

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