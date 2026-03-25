Иран может атаковать Украину: в Раде предупредили об опасности

Баллистическая ракета Ирана. / © Associated Press

Иран может рассматривать вариант ударов по территории Украины. Необходимо быть готовыми к таким рискам.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf.

«Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести какие-то удары по территории Украины. И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят там уже на несколько тысяч километров и до Украины они могут гипотетически доставать», — считает Вениславский.

По его словам, угрозы Тегерана нельзя игнорировать. Впрочем, подчеркнул он, не стоит и преувеличивать угрозу, ведь иранские ракеты не лучше российских, которым украинская ПВО успешно противостоит.

Что касается участия Киева в обороне стран Персидского залива, то, говорит нардеп, без той помощи, которую Иран предоставил агрессору России, уровень вреда для Украины был бы значительно меньше.

Иран угрожает Украине — что известно

В середине марта глава комиссии по внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизе пригрозил Украине , назвав ее «законной целью». Политик обвинил Киев в помощи Израилю беспилотниками. Поэтому иранский парламентарий пригрозил ударами из-за якобы участия Украины в военных действиях.

В Киеве заявления представителей Тегерана с угрозами из-за помощи Израилю назвали абсурдными. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что иранский режим годами помогает России в войне против Украины. Именно поэтому заявления Ирана о праве на самооборону выглядят противоречиво.

В то же время, журналист Виталий Портников считает: то, что Иран начал угрожать Украине может быть частью более широкого сценария эскалации, который предполагает расширение конфликта на Центральную Европу.