Мир
594
1 мин

Иран нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии — СМИ

В Саудовской Аравии мог быть атакован один из самых больших в мире хабов экспорта нефти.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, под удар попал объект компании Aramco в Растануре.

Об этом пишет Sky News.

Атака на завод у Саудівській Аравії

По данным саудитов, нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura компании Saudi Aramco был остановлен после атаки дрона.

Информация требует официального подтверждения.

Удары Ирана — последние новости

Ранее речь шла о том, что Саудовская Аравия может вступить в открытое противостояние с Ираном. Известно, что ранее страна отказалась предоставить США воздушное пространство для ударов по Ирану, избегая прямой эскалации.

Напомним, Иран начал наносить удары также по объектам в ОАЭ. В частности, «Шахед» попал в ТЦ Шарджи, также из-за обстрела пылал небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. У людей паника, воздушное пространство закрыто.

Новость дополняется
594
