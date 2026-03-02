Столб дыма

Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, под удар попал объект компании Aramco в Растануре.

Об этом пишет Sky News.

По данным саудитов, нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura компании Saudi Aramco был остановлен после атаки дрона.

Информация требует официального подтверждения.

Удары Ирана — последние новости

Ранее речь шла о том, что Саудовская Аравия может вступить в открытое противостояние с Ираном. Известно, что ранее страна отказалась предоставить США воздушное пространство для ударов по Ирану, избегая прямой эскалации.

Напомним, Иран начал наносить удары также по объектам в ОАЭ. В частности, «Шахед» попал в ТЦ Шарджи, также из-за обстрела пылал небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. У людей паника, воздушное пространство закрыто.