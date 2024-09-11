Иран передал РФ баллистические ракеты: авиаэксперт предупредил о серьезной опасности для Украины

Подлет этих ракет - мгновенный, поэтому существующие в Украине системы ПВО могут не справиться со сбитием.
Баллистические ракеты, которые Иран передал России, Украине будет тяжело сбивать, а то и невозможно. Их нужно уничтожать еще на земле.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт Константин Криволап.
Как он пояснил, подлет этих ракет - мгновенный, поэтому существующие в Украине системы ПВО могут не справиться со сбитием.
"Когда эти (иранские ракеты — ред.) полетят, их сбивать уже поздно . Даже Patriot очень трудно на таком расстоянии их сбивать и вообще ли возможно, потому что время подлета — мгновенное. Ракеты надо сбивать, когда они еще производятся на заводе, когда их везут к кораблю, который будет их перевозить по Каспию в Россию, или по логистической ветке, когда он будет передаваться на какой-нибудь состав или по составу, где будут собираться эти ракеты", — рассказал он.
Напомним, Иран передал России баллистические ракеты Fath-360, которые, по словам экспертов, высокоточны и опаснее российских С-300.
Читайте ведущие новости дня:
- Система тотального распознавания по лицу в Украине: что известно
- Муж получил повестку и год скрывался от ТЦК на заработках: как все закончилось
- Путин хочет посетить страну НАТО в сопровождении российских истребителей, потому что боится Украину — СМИ