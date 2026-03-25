- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 729
- Время на прочтение
- 1 мин
Иран ударил баллистикой по Израилю: куда попал
Предварительно иранская баллистика атаковала израильскую электростанцию.
Иран ударил по городу Хадер в Израиле. Попадание, вероятно, зафиксировано вблизи электростанции.
Об этом пишет Clash Report.
"Сообщается об ударе вблизи электростанции в Хадере, Израиль", - отмечают журналисты.
Информация уточняется.
Удары Ирана — последние новости
Иран совершил ракетную атаку по центру Тель-Авива, в результате которой были зафиксированы разрушения и раненые. Баллистические ракеты или их обломки рухнули в нескольких районах города. В результате удара повреждены жилые здания, транспорт и городская инфраструктура. Несколько человек получили ранения, большинство из них легкие.
Ранее Иран выпустил баллистические ракеты по городу Димона в Израиле, где расположен ключевой ядерный объект страны. Пострадали десятки человек. МАГАТЭ заявило, что не зафиксировало повреждений ядерного центра и повышения уровня радиации после атаки.