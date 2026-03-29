Иран уничтожил редкий американский самолет E-3 и ранил 10 военных США

Иран нанес удар по авиабазе США в Саудовской Аравии. Фото TheIntelFrog

Иран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS Воздушных сил США.

Об этом сообщили издания Air & Space Forces Magazine и The Washington Post. Авиационный обозреватель @The IntelFrog в социальной сети X опубликовал фото пораженного самолета.

По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, по меньшей мере, 10 американских военнослужащих получили ранения, двое из них — серьезные.

Удар по американской базе также повредил по меньшей мере два самолета-заправщика ВВС США. Пока неизвестно, насколько сильно повреждены самолеты.

Что известно о самолете E-3 Sentry

Среди поврежденных бортов находился ключевой самолет управления и управления E-3 Sentry.

Самолеты AWACS имеют богатую историю и помогали управлять полем боя в больших конфликтах. Воздушные силы используют самолеты AWACS с конца 1970-х годов для обеспечения командования и управления, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки. Они широко использовались в операции «Буря в пустыне», войне в Косово, войнах в Ираке и Афганистане, а также в кампании против «Исламского государства».

Потеря одного из своих редких самолетов AWACS, особенно того, который, очевидно, активно использовался в текущих операциях, может помешать способности Воздушных сил США управлять полем боя, отмечают эксперты.

«Потеря этого E-3 чрезвычайно проблематична, учитывая, насколько эти платформы управления боем важны для всего — от разграничения воздушного пространства и координации самолетов до наведения на цели и обеспечения других ударных способностей, необходимых для ведения боевых действий», — заявила Гезер Пенни, бывшая пилотеса F-16 и директор исследований Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Военный эксперт Михаил Жирохов добавил, что борт E-3 Sentry AWACS базировался в Оклахоме, откуда был переброшен в Саудовскую Аарвию в конце февраля 2026 года.

«Это серьезная потеря, поскольку в ВВС США всего 16 (теперь 15) E-3G, а их производство прекращено», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал базу США в Ираке, поразив медицинский вертолет Black Hawk и радиолокационную станцию в зенитный комплекс NASAMS.