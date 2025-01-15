Договоры не включают признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Путин 17 января проведут встречу в Москве, в ходе которой будет подписан договор о стратегическом партнерстве. Данный документ предусматривает, что Тегеран не будет признавать оккупацию Россией украинских территорий.

Об этом информирует Middle East Eye.

Сообщается, что данное соглашение будет регулировать сотрудничество между странами в течение следующих 20 лет. Источники издания сообщают, что проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Документ состоит из 47 статей, охватывающих широкий спектр отраслей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности, имеющей особое значение для Ирана, спорящего с ОАЭ на три острова в Персидском заливе.

В то же время, этот пункт "не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий".

Напомним, ранее сообщалось, что Байден обсудил сценарии ударов по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран активно участвует в войне России против Украины.

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