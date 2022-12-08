"Иран всячески пытается избежать дальнейшего погружения в этот военный конфликт": эксперт о поставках РФ иранских ракет

Военный эксперт считает, что Иран не хочет получить новых санкций, поэтому медлит с передачей РФ ракет.

Из-за проблем с вооружением Россия вновь обратилась к Ирану с просьбой предоставить ударные дроны-камикадзе. Возможно, Кремль договорился и о поставках ракет.

Правда, в этом сомневается военный эксперт Михаил Самусь. Об этом он сказал в эфире ТСН.

"По моему мнению, Иран всячески пытается избежать дальнейшего погружения в российско-украинский военный конфликт. У иранского руководства хватает своих проблем. Сейчас им совершенно неуместно получить новые санкции. Относительно ракет, Иран тщательно думает, стоит ли их поставлять России. Что касается "шахедов". Сейчас первую говорят, что пошли следующие поставки, но они не такие массовые. этот завод – дальше производите самостоятельно”, – говорит Самусь.

Напомним, после долгого перерыва оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136". В этот раз во вражеский налет попала Днепропетровщина, куда 7 декабря россияне направили восемь дронов.

Кроме того, в ночь на 7 декабря армия Российской Федерации пыталась атаковать и Житомирщину беспилотниками Shahed-136. К счастью, их удалось сбить на севере области.

В общей сложности на востоке Украины ВСУ сбили 14 российских беспилотников иранского происхождения.

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