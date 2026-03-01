- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 398
- Время на прочтение
- 1 мин
Иранский "Шахед" атаковал ТЦ в Шардже: под завалами могут быть люди
Очевидцы публикуют кадры последствий попадания беспилотника в ТЦ в Шардже (ОАЭ).
Иранский «Шахед» попал в ТЦ Шарджи (ОАЭ). Сообщается, что под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщают местные СМИ.
Кадры последствий попадания БпЛА в ТЦ Шарджи были обнародованы в Сети. Также известно, что в Дубае после атаки пылает небоскреб. Иран утверждает, что там находится штаб-квартира ЦРУ. Подробностей пока немного.
Взрывы в ОАЭ — коротко
В Дубае 28 февраля прогремели мощные взрывы. Очевидцы сообщают о сильном грохоте в разных районах. Министерство обороны заявило, что после перехвата баллистики погиб один человек — гражданин Азии. Обломки ракеты упали на жилой район Абу-Даби. Власти призвали горожан и туристов быть осторожными.
Серия взрывов в популярном курортном городе Дубае оставила аэропорты без авиасообщения. Жители сообщают о панике на улицах и масштабном реагировании служб безопасности.
Власти страны назвали атаку «дерзким нападением» и пообещали решительный ответ.