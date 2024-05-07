Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит Валерий Залужный

Украинская певица Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вскоре исполнительница отправится в тур по городам США и Канады. Перед поездкой певица посетила Валерия Залужного. Артистка призналась, что бывший главнокомандующий ВСУ помог ей подготовить благотворительные лоты, которые во время выступления будет разыгрывать среди зрителей. В частности, Залужный подписал 25 украинских флагов, которые Федишин будет продавать в поддержку ВСУ.

Валерий Залужный / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Перед поездкой в тур по Америке и Канаде имела честь встретиться с "железным генералом". Валерий Залужный пожелал успехов в туре и подписал сувениры для моих поклонников за океаном", — поделилась артистка.

Ирина Федишин и Валерий Залужный / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кстати, оказалось, что Залужный является поклонником творчества Ирины Федишин. Артистка не оставила бывшего главнокомандующего ВСУ без подарков. Певица вручила ему футболку с собственной подписью.

Ирина Федишин и Валерий Залужный / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Как же было приятно услышать, что генерал интересуется моим творчеством и знает песни. И даже услышать слова – любимая певица. Обменялись подарками. Эта встреча была очень искренней и простой", – поделилась артистка.

Напомним, недавно Ирина Федишин намекнула на третью беременность. Исполнительница в новом клипе неожиданно предстала с заметно округлым животиком.

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