Ирина Федишин встретилась с дочерью Ирины Фарион и почтила память ее погибшего в бою мужа

Украинская певица Ирина Федишин встретилась с дочерью Ирины Фарион – Софией Семчишин.

Их встреча состоялась во Львове после того, как София потеряла своего мужа Василия Особу на войне. Певица почтила память Героя и морально поддержала вдову и ее двоих детей, передав им подарки.

"Сегодня я хочу выразить искренние соболезнования Софии, дочери Ирины Фарион, потерявшей своего мужа, Василия Особу, героя Украины, отдавшего свою жизнь за каждого из нас, за наше будущее, за нашу землю. Вечная память и уважение Герою", — написала исполнительница у себя в фотоблоге.

Ирина Федишин передала машину батальону погибшего мужа дочери Ирины Фарион

Кроме того, Ирина Федишин помогла батальону погибшего защитника, который нуждаюлся в авто. Знаменитость также оставила на номерных знаках транспортного средства имя Василия Особы в знак памяти о нем.

"Знаю, что Василий Особа хотел открывать сбор на авто, в котором сейчас очень нуждается его батальон. Поэтому сегодня передала автомобиль для его побратимов, батальона "Сила свободы". И таким образом присоединилась к сбору мести на миллион, который объявила София. За Ирину Фарион. За Василия Особу. За Героев. На номерах авто отчеканено имя героя, который отдал свою жизнь за наше будущее. Этот автомобиль будет напоминать, что наши побратимы, даже с небес, поддерживают каждый наш шаг. Они вместе с нами, смотрят сверху, молятся и ведут нас к победе", — растрогала артистка.

Напомним, недавно Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала об отмене концертов.

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