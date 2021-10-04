Ирина Констанкевич: "Дети с инвалидностью должны наконец учиться в Украине по европейским стандартам инклюзивного образования" Актуально

Ирина Констанкевич: "Дети с инвалидностью должны наконец учиться в Украине по европейским стандартам инклюзивного образования" Актуально

В Киеве состоялась панельная дискуссия с народным депутатом Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ириной Констанкевич на тему обеспечения равного доступа детей к инклюзивному обучению, решения на законодательном уровне проблем трудоустройства и усиления социальной защиты людей с инвалидностью.

Диалог народного депутата с общественными и волонтерскими организациями, родителями детей с инвалидностью и правозащитниками состоялся по инициативе лидера Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирины Сусловой. Недавно Женское движение начало в Украине масштабный проект "Голос людей с инвалидностью", в который активно включились народные депутаты от одноименной партии.

В каждом регионе страны создаются рабочие группы с участием общественности, представителей органов местного самоуправления, матерей детей с инвалидностью, которые должны систематизировать четкий перечень проблем для их решения на законодательном уровне.

"Для нас главной задачей является комплексное решение проблем граждан с инвалидностью на общегосударственном уровне и уровне органов местного самоуправления", — отметила народный депутат Ирина Констанкевич.

Политик сообщила, что на 1 января 2021 года, по официальным данным Госстата, в Украине живут 2,7 миллиона людей с инвалидностью. И это еще не точная цифра, ведь официально регистрируют свою инвалидность далеко не все.

"Государственная и муниципальные программы безбарьерной среды реализуются очень медленно, а в некоторых регионах из-за отсутствия бюджетных средств или обычного равнодушия чиновников это крайне важное направление работы вообще приостановлено. Таким образом, люди с инвалидностью стают изолированными от общества. Они не могут свободно пользоваться общественным транспортом, попасть в места общего пользования, административных органов власти и др. Скажу больше: государство даже не имеет стандартизированной статистики по количеству людей с инвалидностью, которым предоставляются социальные услуги!" — констатировала народный депутат.

Относительно острейшей проблемы инклюзивного образования политик отметила, что детям с инвалидностью крайне трудно получить даже среднее образование. Ведь государство очень медленно развивает сеть инклюзивных школ, почти не занимается подготовкой и привлечением к обучению профессиональных преподавателей, психологов, воспитателей.

По информации государственной Системы автоматизации работы инклюзивных ресурсных центров "Украина. ИНКЛЮЗИЯ", на сегодняшний день, детей с инвалидностью обучают 2465 с 17337 украинских школ. Это 14%. Для сравнения: в Литве — 90%, Польше — 42%, Словакии — 42%, Венгрии — 57%, Италии — 99%, Норвегии — 90%, Франции — 25%. Официальная статистика свидетельствует: лишь 74% (11560) школ действительно оборудованы пандусами, но только до 1-го этажа. Полную безбарьерную среду обеспечили единицы. Туалеты для детей с инвалидностью имеют только 746 школ (5%).

Ирина Констанкевич сообщила, что в ближайшее время вопрос решения проблем инклюзивного образования будет рассматриваться на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека под председательством народного депутата от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитрия Лубинца.

"Убеждена, что вместе нам удастся вернуть гражданам с инвалидностью право пользоваться конституционными правами и свободами, предоставить возможность самореализации — творческой, профессиональной, духовной и разорвать замкнутый круг социальной изоляции, в котором десятки лет вынуждены существовать наши граждане", — резюмировала народный депутат Украины Ирина Констанкевич.

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