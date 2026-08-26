Ирина Мудрая может выйти из СИЗО: за экс-чиновницу уже внесли часть залога

За Ирину Мудрую внесли часть залога / © Facebook

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За бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую, подозреваемую в отмывании средств и участии в преступной организации, внесли часть залога. 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, предусмотрев альтернативу в размере 20 миллионов гривен залога.

Об этом сообщил Суспільному адвокат подозреваемой Артем Крикун-Труш.

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За Ирину Мудрую уже внесли часть залога

О том, что часть этой суммы уже перечислили, сообщил адвокат. В то же время защитник экс-чиновницы не уточнил конкретные цифры, но отметил, что залогодателей было несколько.

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В пресс-службе ВАКС журналистам также подтвердили факт поступления средств.

Согласно версии Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Мудрая причастна к деятельности преступной группировки. Следователи обвиняют фигурантов в получении контроля над национализированным Sense Bank для достижения собственных целей.

Правоохранители отмечают, что участники этой группы якобы отмыли 150 миллионов гривен наличных денег. Чтобы легализовать эти средства, их пропустили через транзитные счета подконтрольных компаний, а затем направили на внесение залога за одного из подозреваемых в параллельном расследовании — деле «Мидас». Вероятно, за экс-главу Минэнерго Германа Галущенко.

Дело «Форрест Гамп»: главное

Напомним, НАБУ и САП опубликовали новые материалы и аудиозаписи в рамках масштабной спецоперации «Форрест Гамп» под названием «Фемида», разоблачающей преступную схему рейдерства. По данным следствия, к сделке с незаконным завладением активами предприятий на сотни миллионов гривен и попыток захватить столичную недвижимость могли быть причастны действующие и бывшие нардепы, чиновники Офиса Президента и Минюста, судьи и хакеры.

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Для реализации схемы использовали поддельные документы, вмешательство в реестры и фиктивные долги.

Кроме того, 19 августа стало известно о деталях этой спецоперации, в частности о попытках участников организации установить контроль над Sense Bank и легализовать 150 млн грн наличных денег. По версии НАБУ, эти средства через подконтрольные предприятия вводили в легальное обращение, после чего использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас» — предположительно экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Согласно информации украинских СМИ, среди возможных фигурантов дела могут быть экс-заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, нардеп Вадим Столар, экс-нардеп Максим Микитась и представители Sense Bank, в частности, отстранен председатель наблюдательного совета Николай Гладищенко. Досудебное расследование продолжается.

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