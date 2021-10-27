Ирина Суслова: "Тысячи матерей молят парламент прекратить "родительский киднепинг"

Цель законопроекта - определить явление самовольного изменения места жительства ребенка одним из родителей уголовным преступлением.

Четвертого ноября 2021 года группа народных депутатов Украины зарегистрирует законопроект, на который без преувеличения слезами своих детей молятся тысячи матерей — жертв "родительского киднепинга".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ" Ирина Суслова.

"Описать словами боль матери, у которой похитили самое ценное в жизни — родного ребенка, невозможно. Эту боль и отчаяние можно только почувствовать: сердцем, каждой нервной клеткой, душой! Это страшная беда, какой не пожелаешь даже заклятому врагу! И я очень надеюсь, что страданием тысяч украинских женщин, у которых бывшие мужчины похитили дочерей или сынишек, уже в ноябре этого года положат конец народные депутаты Украины, ведь они тоже родители!", — пишет Суслова.

Законопроект имеет целью определить явление самовольного изменения места жительства ребенка одним из родителей уголовным преступлением. Кроме того, в Украине наконец-то должны появиться четкие правовые основы розыска похищенных детей и возвращение назад с родителей, право на совместное проживание с которым определил суд.

Чтобы народные избранники осознали масштаб проблемы, почувствовали всю глубину горя материнских сердец, психологических и физических страданий маленьких заложников проявлений мести одним из родителей относительно другого и не затягивали с рассмотрением и принятием закона, Ирина Суслова рассказала историю очередной жертвы "родительского киднепинга" - киевлянки Елены Степановой, которая обратилась к ней за помощью.

"Вот уже шестой год подряд Елену и ее восьмилетнюю дочь Софийку в буквальном смысле третирует бывший муж Игорь Дубас. Супруги развелись в 2016 году, ведь на третий год после свадьбы муж Елены начал каждый вечер злоупотреблять спиртными напитками, а после развода признался, что и наркотики употреблял почти все виды", — рассказывает Ирина Суслова.

После расторжения брака бывший муж Елены превратил жизнь бывшей жены и собственной дочери в страшный ад. Он трижды предпринимал попытки похитить ребенка и продолжает угрожать, несмотря на открытое уголовное производство.

"Почти через пять месяцев после развода разъяренный мужчина впервые пытался силой похитить Софийку. И выбросил телефон, разорвав на Елене куртку, пригрозил, "что дальше будет", и скрылся. Через несколько месяцев, несмотря на решение суда о месте жительства Софийки вместе с мамой, Дубас предпринял вторую попытку похитить ребенка, но на этот раз, по словам Елены, уже при непосредственном участии "славного" Александра Швеца, который, судя по многочисленным публикациям в СМИ, наладил прибыльный бизнес, консультируя мужчин по безнаказанному похищению детей у бывших жен, однако и это нападение удалось отбить. Августа 2019 года, на Спас!На глазах десятков соседей и других детей у дома на Елену с ребенком мужчина напал в окружении девяти товарищей-"отморозков". Женщину с ребенком на асфальт, начал бить Елену, пытаясь вырвать из рук испуганную до полусмерти Софийку. А боевики из его "силового сопровождения" тем временем заливали соседям, пытавшимся остановить насилие, глаза слезоточивым газом. Полиция возбудила уголовное дело по очень "смешной" в этом случае статье "Нанесение легких телесных повреждений", фактическое следствие так и не начиналось. Ее мужа даже не искали. На многочисленные запросы Елена получала отписки, а недавно в прокуратуре посоветовали женщине не волноваться и выразили надежду, что ее бывший муж обязательно изменится к лучшему. Дошла Елена и до омбудсмена, но, к сожалению, ее возможности также ограничены", — говорит лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ".

По словам Ирины Сусловой, недавно горе-родитель снова появился в жизни Елены и Софийки с решением суда о своем законном праве на свидание с дочерью. И все началось снова: угрозы и оскорбления в сторону Елены, нервные шоки от каждого свидания в Софии.

"Таким образом, жизнь женщины и ее дочери в фильме ужасов продолжается. Последнюю надежду Елена Степанова возлагает на принятие закона об уголовной ответственности за "родительский киднепинг", — заключает правозащитница.

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