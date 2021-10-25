Ирина Суслова: В "Укрзализныце" есть деньги на зарплаты по $ 6000 в день, а на нашу безопасность — нет

Ирина Суслова: В "Укрзализныце" есть деньги на зарплаты по $ 6000 в день, а на нашу безопасность — нет

По ее словам, случаи насилия против женщин в поездах «Укрзализныци» стали массовым явлением, о чем так часто пишут в СМИ.

Оказывается, в поездах «Укрзализныци» стало ездить абсолютно безопасно! Попытки изнасилования женщин и пьяные драки сразу прекращают, а чаще даже предупреждают специально обученные проводницы, поезда сопровождают работники военизированной охраны УЗ, купе оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и тому подобное. По крайней мере о фактическом отсутствии пьянства и насилия в украинских поездах пишут исполняющие обязанности членов правления АО «Укрзализныця» А. Перцовский и И. Синяков в ответе на запрос народного депутата Украины Дмитрия Лубинца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает лидер Женского движения «ЗА БУДУЩЕЕ» Ирина Суслова. Правда, по ее словам, случаи насилия против женщин в поездах «Укрзализныци» стали массовым явлением, о чем так часто пишут в СМИ.

Она пояснила, что Женское Движение «ЗА БУДУЩЕЕ» получило ответ от «Укрзализныци» на запрос народного депутата Украины Дмитрия Лубинца. В государственном акционерном обществе отметили, что военизированная охрана «Укрзализныци» сопровождает аж десять пар поездов, а тревожные кнопки с камерами видеонаблюдения есть только в новых купейных и спальных вагонах.

«Со своей стороны в «\Укразализныце» отчитываются о победах, мол, только за август 2021 года проводникам с помощью полицейских удалось снять с поездов или не допустить к поездкам до 51 человека! Это, действительно, впечатляет ... А как же все остальные поезда, которые ездят каждый день? В «Укрзализныце» говорят, что денег на обеспечение охраны пассажиров сотрудниками полиции нет. То есть цена нашей безопасности в вагонах составляет 20 млн грн в месяц. В «УЗ» считают, что это слишком много. Однако, на заработные платы денег членам наблюдательного совета и правления «УЗ» хватает. Бывший председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак задекларировал 625 тыс грн месячной заработной платы. В год — это 7,5 млн грн. В то же время иностранные члены Наблюдательного Совета получают почти по $ 6000 в день. Согласитесь, что при таких зарплатах иностранцам экономить на безопасности украинцев как-то не патриотично, не по-человечески как-то ...»- отмечает лидер Женского движения «ЗА БУДУЩЕЕ».

Ирина Суслова проинформировала, что Женское Движение инициирует обращение в Национальную полицию Украины относительно обнародования официальной статистики правонарушений и преступлений, совершенных в вагонах поездов «Укрзализныци» в течение 2020-2021 годов.

«Возможно эта информация о масштабе проблемы побудит правление «Укрзализныци», кроме собственных заработных плат подумать и о безопасности людей, и найти на это средства ?!» — резюмирует Ирина Суслова.

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