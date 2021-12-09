Ирина Венедиктова находится с первым с 2002 года визитом Генпрокурора Украины в Минюст США

Ирина Венедиктова находится с первым с 2002 года визитом Генпрокурора Украины в Минюст США

США и Украина являются участниками двустороннего Договора о взаимной правовой помощи.

В рамках рабочей поездки в США Ирина Венедиктова встретилась с заместителем Генерального прокурора США по отделу уголовных дел Кеннетом А. Полит-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом.

Это первый визит украинского Генерального прокурора в Министерство юстиции Соединенных штатов Америки с 2002 года, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие между Министерством юстиции США и Офисом Генерального прокурора. Соединенные Штаты Америки и Украина являются участниками двустороннего Договора о взаимной правовой помощи, и обе страны активно используют его для проведения расследований и судебного преследования.

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично — за последний год мы выдали в США столько же человек, сколько за предыдущие 4 года вместе взятые. И я убеждена, что мы и дальше будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", — отметила Ирина Венедиктова.

Американские коллеги также высоко оценили поддержку Офиса Генпрокурора и украинских правоохранительных органов в международных операциях по противодействию киберпреступности.

"У нас уже есть история совместных побед по прекращению деятельности хакерских группировок и международных мошеннических схем. Речь идет о масштабных операциях правоохранительных органов, которые имеют глобальное влияние, как, например, международная операция по разоблачению хакерской группы, распространявшая вредоносное программное обеспечение "Emotet", – рассказала Ирина Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что украинская прокуратура открыта к развитию сотрудничества в сфере кибербезопасности, совместных проектов по защите интеллектуальной собственности, противодействию экологическим преступлениям и торговле людьми. Также Офис Генпрокурора работает с партнерами и экспертами США над функциональным анализом всех уровней прокуратуры Украины и Концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка.

Как сообщалось, Венедиктова с руководством ЕС обсудила борьбу с коррупцией. Борьба с коррупцией и скорейшее избрание руководства САП — темы встреч генпрокурорки Ирины Венедиктовой с руководством Европейского Союза в Брюсселе.