Ирландия планирует существенно снизить выплаты украинцам: стали известны подробности

Ирландия планирует сократить льготы для украинских беженцев, чтобы снизить наплыв людей в страну. Этот вопрос 11 декабря рассмотрит правительство.

Об этом пишет издание The Irish Time.

Как отмечается, на сегодняшний день запланировано заседание комитета Кабмина по Украине. На нем чиновники планируют обсудить предложения министра по вопросам интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставлении бесплатного жилья всего на 90 дней.

В полном составе этот вопрос Кабмин намерен обсудить в полном составе 12 декабря.

Выплаты, которые украинцы получали, планируется уменьшить: в частности, с 220 евро до 38,80 евро в неделю. Эти деньги предоставляют искателям убежища из других стран. В то же время украинцев, которые будут и дальше прибывать в страну, будут размещаться в государственном жилье на 90 дней, потом их рекомендуют найти свое.

Изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто прибудет в будущем.

Напомним, что беженцы из Украины в Ирландии живут в имении 19 века.

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