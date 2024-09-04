Ирландия выделит Украине деньги на нелетальную военную поддержку: о каком объеме помощи идет речь

Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября.

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

По словам президента Украины, Ирландия обеспечит постоянную подготовку ВСУ через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в нашем государстве.

"Отдельные блоки соглашения очерчивают гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в том числе на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию", — пояснил Зеленский.

Более того, Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В целом Украина заключила уже 26 двусторонних соглашений по выполнению Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Напомним, премьер-министр Ирландии пообещал новую помощь Украине еще в июле 2024 года.

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