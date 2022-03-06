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Ирпень отключили от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод

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Ирпень отключили от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод

Фото из открытых источников

Это стало следствием противоправных действий РФ, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население.

Ирпень отключили от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, это произошло час назад.

"Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", — отметил Кулеба.

В КОДА добавили, если вам нужна помощь или вы можете ее оказать, обращайтесь по номеру:

+380 (44) 363 07 34

"Просим максимально распространение номера горячей линии. Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения", — говорится в сообщении КОДА.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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