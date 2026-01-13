Ирпень полностью обесточен: что происходит в городе после массированной ракетной атаки

Блэкаут

Реклама

С 01:30 в Ирпенской общине полностью отсутствует электроснабжение. Причина — массированная ракетно-дроновая атака РФ по Украине в условиях сильных морозов.

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

Подробности

По его словам, уже состоялся разговор с руководством ДТЭК, энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако детали работ не разглашают из-за продолжающейся воздушной тревоги.

Реклама

Отмечается, что в сегодняшнюю ночь Россия нанесла самый мощный баллистический удар в 2026 году — по Украине было выпущено более 25 ракет.

«Обращаюсь ко всем руководителям критички: работаем в усиленном режиме! ГСЧС, водоканал, медицина и другие службы», — подчеркнул Маркушин.

Ключевые задачи:

теплоснабжение — все городские котельные должны быть обеспечены генераторами, БКЗ уже четвертые сутки остается без должного тепла.

координация служб — в городском совете должно срочно провести совещание и создать специальную комиссию для реагирования на кризис.

пункты Несокрушимости — развернуть места обогрева во всех районах Ирпеня.

Также с призывом помочь жителям обратились в местный бизнес — по возможности предоставить людям тепло, возможность зарядить телефоны и горячие напитки.

Несмотря на сложную ситуацию, власти уверяют: община продолжает работать, а все необходимые решения принимаются непосредственно на месте.

Реклама

Читайте также Массированные обстрелы энергетики: почему россияне бьют по Левобережью и будет ли блэкаут

Ситуация в Коцюбинском

Часть поселка Коцюбинское ночью остается без теплоснабжения. Об этом сообщил поселковый председатель Сергей Даниш.

По его словам, одна котельная не работает, другие функционируют с перерывами из-за необходимости отдыха генераторов.

Как мы писали, Россия 12 января снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате удара существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

«Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года», — отметили в ведомстве.

Реклама

Напомним, ночью 12 января Россия запустила по Украине баллистику и дроны.

В Сети написали, что Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области почти полностью обесточены после взрывов.

Также оккупанты ударили баллистическими ракетами по энергетическим объектам на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье.