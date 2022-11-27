"Иржавые автоматы и полувоенная одежда": из-за коррупции и провалов на фронте в армии РФ начались чистки офицеров

В армии РФ ищут виновных из-за провала в Украине.
В России происходят так называемые "чистки офицеров". Среди них находят "козлов отпущения", на которых вешают вину за провалы.
Об этом в эфире Апостроф TV рассказал экс-председатель Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж.
По его мнению, чистки проходят из-за того, что РФ проигрывает в войне и нужно искать тех, кто в этом виноват.
Поскольку президент Путин себя виновным не считает, то ищет виновных в плохом снабжении армии боеприпасами, горючим, одеждой, питанием и прочим.
По данным украинской разведки и оперативных перехватов, говорит Маломуж, даже у элитных российских морпехов нет зимней формы, боеприпасов, вооружения, горючего и тому подобное.
Все это указывает на крупную коррупцию внутри ВС РФ. Путин о ней знал, но виновника все равно нужно искать среди офицерского состава.
"Многие военные пишут Путину, уже есть коллективные обращения бригад, целых полков о том, что идет хищение, что у них нет никакого обеспечения. Писал и комитет солдатских матерей об этих потерях. И Путин снова находит виновных на низовом уровне бригад, батальонов, округов" и там, соответственно, идут разборки", – заявил Маломуж.
Поэтому в ВС РФ такой низкий моральный дух.
"Военный хозяйственник не может действовать без приказа командования. Всегда командир контролирует ситуация и получает свою часть. И это указывает на провал, который есть в российской армии", — сказал экспредседатель СВР Украины.
Напомним, что РФ может вывести ВС из Украины и отступить из Крыма при условии существенных наступательных операций ВСУ и эффективной политической поддержки стран-партнеров, в том числе давления третьих стран.
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