Ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены ухода: нардеп Чернев о борьбе с уклонистами

В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов, когда ухащивающими за инвалидом оформляют сразу несколько человек.

В Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в рамках работы над законопроектом о мобилизации ищут приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом. В то же время должна быть перекрыта лазейка для уклонистов, когда ухаживающими за инвалидом оформляют сразу нескольких человек.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя профильного Комитета, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, говорится на сайте Верховной Рады.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять ухаживающих. Этого не должно быть. Должен быть только один ухаживающий", — отметил Чернев.

По словам нардепа, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой – удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей. Как только законопроект будет сбалансирован, он будет направлен в сессионный зал Верховной Рады.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", член профильного комитета Федор Вениславский сообщил, на каком этапе рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

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