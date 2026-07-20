Ищет нового главкома?: Зеленский снова встретился с генералом Драпатым

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский во второй раз за два дня провел встречу с генералом Михаилом Драпатым.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Благодарен за сегодняшний разговор — много вещей успели обсудить с Михаилом Драпатым. Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно», — лаконично заявил Зеленский.

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Других деталей встречи он не сообщил.

Сырский vs Драпатый: что известно о напряженных отношениях между ними

Напомним, что генерал Драпатый — едва ли не единственный из известных военных командиров, который публично поддержал экс-министра обороны Федорова после его отставки. Драпатый намекнул на критику Сырского, заявив, что в армии есть много командиров, которые ежедневно работают, «преодолевая сопротивление значительно более сильное, чем должно быть во время войны».

Заметим, что отношения между генералами Драпатым и Сырским непростые. В СМИ не раз писали о разногласиях между ними. Кроме того, Драпатому неоднократно «пророчили» должность главкома ВСУ, что тоже оказало свое влияние.

Кроме того, на данный момент генерал Драпатый является командующим Объединенными силами ВСУ.

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Народный депутат Марьяна Безуглая в прошлом году рассказывала о том, как Генштаб якобы системно ограничивал полномочия Михаила Драпатого, который мог стать серьезной альтернативой главнокомандующему.

Она напомнила, что Драпатый успешно остановил стремительное наступление РФ в Донецкой области.

«Нет, его стали… сбивать с поста командующего Сухопутными войсками. А дальше под призывами, что он будет заниматься всем фронтом, как уж такой молодец в бою, назначили командующим Объединенными силами… и не предоставили ни ресурсов, ни полномочий», — писала Безуглая.

Михаил Федоров на громком брифинге с журналистами после своего увольнения рассказывал, что за свои успехи Драпатый якобы получил от Сырского три выговора.

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«У тебя получается — красава, отстойник. Драпатый — третий выговор, до свидания. Извините, Драпатый, думаю, после этого выступления будет четвертый выговор», — говорил Федоров.

Напомним, что сегодня Зеленский также во второй раз провел встречу с генералом Владимиром Горбатюком.

Вчера глава государства провел встречу с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

В то же время Генеральный штаб опроверг слухи в СМИ о вероятной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

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