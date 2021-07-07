Исчез, а потом нашли в море без сознания: в Кирилловке расследуют смерть 17-летнего подростка

Исчез, а потом нашли в море без сознания: в Кирилловке расследуют смерть 17-летнего подростка

Подростка пытались реанимировать медики, но им это не удалось.

В Кирилловке в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 6 июля, около 19:00. В полицию обратились спасатели, которые сообщили, что у базы отдыха "Диана" в поселке Кирилловка потерялся человек, которого через некоторое время нашли в море без сознания. Очевидцы вызвали медиков, те пытались реанимировать подростка, но, к сожалению, он умер.

Погибшим оказался 17-летний житель Херсонской области. Он приехал на отдых вместе с друзьями.

"Ребята пошли купаться в море и один из них пропал. Очевидцы увидели тело парня в воде и вытащили его на берег. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу (предварительная причина смерти — утопление)", — рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, что Мелитопольском районе Запорожской области в поселке Приазовское произошел несчастный случай. На детском аттракционе смертельно травмирован 14-летний подросток.

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