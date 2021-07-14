Исчез из-за проблем в личной жизни: в Тернопольской области разыскали руководителя отделения банка

Мужчина был в одном из отелей Херсона.
В Тернопольской области разыскали 40-летнего руководителя районного отделения одного из государственных банков. Мужчина из-за семейных проблем поехал в Херсон.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным полиции, об исчезновении мужчины 5 июля сообщила его жена. Она отметила, что муж уехал утром на работу и исчез. Автомобиль жителя Тернопольщины нашли в Ровно. Как установило следствие, мужчина оставил его там, откуда общественным транспортом поехал в Харьков, а оттуда — в Херсон.
Правоохранители нашли его в одном из отелей города и доставили в Тернопольскую область. Мужчина объяснил свое исчезновение проблемы в личной жизни.
Напомним, в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.