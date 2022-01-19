Исчез после Нового года: в Тернополе уже две недели мама разыскивает сына (фото)

Исчез после Нового года: в Тернополе уже две недели мама разыскивает сына (фото)

Мужчина не выходит на связь.

В Тернополе разыскивают 48-летнего местного жителя Юрия Стадника. Связь с мужчиной исчезла после Нового года.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"Правоохранители Тернополя разыскивают жителя города Стадника Юрия Сергеевича 1974 года рождения. 17 января, мать пропавшего, сообщила, что ее сын в течение двух недель не выходит на связь. Его местонахождение неизвестно", — отметили в полиции.



Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь разыскать жителя Тернополя. "Если вы владеете какой-либо информацией, звоните 27-11-70 или на линию 102", — отметили в полиции.

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