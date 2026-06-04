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Пропал после последнего звонка: 17-летнего выпускника нашли мертвым на Черниговщине
Тело 17-летнего Всеволода Короля, пропавшего 30 мая во время празднования последнего звонка у реки Быстрица в Бобровице, было обнаружено без признаков насильственной смерти после нескольких дней масштабных поисков.
В городе Бобровица Черниговской области обнаружили реке Быстрица тело пропавшего 17-летнего Всеволода Короля. Это произошло утром 3 июня. Признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области. Парень скрылся 30 мая после празднования последнего звонка у реки. К масштабному поиску были привлечены как специальные службы, так и небезразличные граждане.
«Поиски исчезнувшего 30 мая Всеволода Короля — тело несовершеннолетнего обнаружили в г. Быстрица в г. Бобровица. Полиция Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Всеволода. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в полиции.
Обстоятельства гибели молодого человека полиция расследует в рамках уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертных исследований, следственные действия продолжаются.
Сообщения о том, что Всеволод Король, 2009 года рождения, не вернулся домой после празднования последнего звонка, поступило полиции 30 мая.
Подростки отмечали праздник последнего звонка в беседке у реки Быстрица, там собирались встречать рассвет. «Общественное» отмечает, что с детьми были некоторые родители. Последний раз в сети парень появлялся 30 мая в 03:31.
В масштабных поисках выпускника принимали участие ювенальные полицейские, полицейские офицеры общества, кинологи со служебными собаками, криминалисты, оперативники, спасатели, водолазы, военнослужащие и неравнодушные местные жители.
Поисковики обследовали местность с помощью дрона, прочесывали чащи, овраги и лесополосы, водолазы обследовали водоемы. Поиски продолжались, пока 3 июня тело подростка не обнаружили в реке.