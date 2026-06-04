Пропал после последнего звонка: 17-летнего выпускника нашли мертвым на Черниговщине

Река Быстрица на Черниговщине / © Cheline

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В городе Бобровица Черниговской области обнаружили реке Быстрица тело пропавшего 17-летнего Всеволода Короля. Это произошло утром 3 июня. Признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области. Парень скрылся 30 мая после празднования последнего звонка у реки. К масштабному поиску были привлечены как специальные службы, так и небезразличные граждане.

«Поиски исчезнувшего 30 мая Всеволода Короля — тело несовершеннолетнего обнаружили в г. Быстрица в г. Бобровица. Полиция Черниговщины выражает искренние соболезнования родным и близким Всеволода. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в полиции.

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Обстоятельства гибели молодого человека полиция расследует в рамках уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертных исследований, следственные действия продолжаются.

Сообщения о том, что Всеволод Король, 2009 года рождения, не вернулся домой после празднования последнего звонка, поступило полиции 30 мая.

Выпускник Всеволод Король / © Национальная полиция Украины

Подростки отмечали праздник последнего звонка в беседке у реки Быстрица, там собирались встречать рассвет. «Общественное» отмечает, что с детьми были некоторые родители. Последний раз в сети парень появлялся 30 мая в 03:31.

В масштабных поисках выпускника принимали участие ювенальные полицейские, полицейские офицеры общества, кинологи со служебными собаками, криминалисты, оперативники, спасатели, водолазы, военнослужащие и неравнодушные местные жители.

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Поисковики обследовали местность с помощью дрона, прочесывали чащи, овраги и лесополосы, водолазы обследовали водоемы. Поиски продолжались, пока 3 июня тело подростка не обнаружили в реке.







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