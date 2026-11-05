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Исчез после визита в ТЦК: в Тернопольской области нашли мертвым 55-летнего мужчину с инвалидностью
В Тернопольской области нашли мертвым мужчину, которого искали две недели. Он скрылся после визита в районный ТЦК.
В Тернопольской области 55-летний Николай Новоринский (в некоторых публикациях фамилию пишут как Наворинский), который исчез после того, как его доставили в ТЦК в поселке Козова для проверки документов, нашли мертвым.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Дочь пропавшего Мария Бохно рассказала журналистам издание, что ее отец был найден мертвым в поле возле села Конюхи.
«Тело нашли на земле за бывшей колхозной бригадой. Один из односельчан ехал по трактору на поле и заметил, что лежит человек. Он позвонил брату моего отца, а потом они уже вызвали полицию», — отметила дочь погибшего.
Родные считают, что Николая избили и выбросили умирать или выбросили уже мертвого.
Родные погибшего считают, что мужчину мог кто-то удерживать, избить, а затем вывезти в поле и оставить умирать.
«Я спрашивала у дяди, было ли видно, что он избит. Дядя рассказал, что все лицо было в крови. Папа был разутым, на нем уже не было его белых кроссовок. Также исчезли банковские карты. По словам дяди, не было видно, что он пролежал в поле две недели, не было признаков разложения», — добавила Мария Бохно.
Что говорят в полиции
По словам правоохранителей, тело Николая Новоринского правоохранители забрали на экспертизу в Тернополь.
В полиции рассказали журналистам, что в настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза образцов тела погибшего. Правоохранители отметили, что предварительно на теле погибшего признаки насильственной смерти не обнаружили.
Также в полиции подтвердили, что Николая Новоринского 15 октября действительно останавливал полицейский патруль недалеко от Козовой.
Напомним, что 55-летний Николай Новоринский, имеющий инвалидность по причине нарушения зрения, исчез 14 октября после того, как его остановили работники ТЦК и полиции. В ТЦК утверждали, что уточнили его данные и отпустили. Поиски мужчины продолжались до этого времени.