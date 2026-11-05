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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Исчез после визита в ТЦК: в Тернопольской области нашли мертвым 55-летнего мужчину с инвалидностью

В Тернопольской области нашли мертвым мужчину, которого искали две недели. Он скрылся после визита в районный ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Тернопольской области нашли мертвым Николая Новоринского

В Тернопольской области нашли мертвым Николая Новоринского

В Тернопольской области 55-летний Николай Новоринский (в некоторых публикациях фамилию пишут как Наворинский), который исчез после того, как его доставили в ТЦК в поселке Козова для проверки документов, нашли мертвым.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Дочь пропавшего Мария Бохно рассказала журналистам издание, что ее отец был найден мертвым в поле возле села Конюхи.

«Тело нашли на земле за бывшей колхозной бригадой. Один из односельчан ехал по трактору на поле и заметил, что лежит человек. Он позвонил брату моего отца, а потом они уже вызвали полицию», — отметила дочь погибшего.

Родные считают, что Николая избили и выбросили умирать или выбросили уже мертвого.

Родные погибшего считают, что мужчину мог кто-то удерживать, избить, а затем вывезти в поле и оставить умирать.

«Я спрашивала у дяди, было ли видно, что он избит. Дядя рассказал, что все лицо было в крови. Папа был разутым, на нем уже не было его белых кроссовок. Также исчезли банковские карты. По словам дяди, не было видно, что он пролежал в поле две недели, не было признаков разложения», — добавила Мария Бохно.

Что говорят в полиции

По словам правоохранителей, тело Николая Новоринского правоохранители забрали на экспертизу в Тернополь.

В полиции рассказали журналистам, что в настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза образцов тела погибшего. Правоохранители отметили, что предварительно на теле погибшего признаки насильственной смерти не обнаружили.

Также в полиции подтвердили, что Николая Новоринского 15 октября действительно останавливал полицейский патруль недалеко от Козовой.

Напомним, что 55-летний Николай Новоринский, имеющий инвалидность по причине нарушения зрения, исчез 14 октября после того, как его остановили работники ТЦК и полиции. В ТЦК утверждали, что уточнили его данные и отпустили. Поиски мужчины продолжались до этого времени.

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