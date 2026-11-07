Пропал после ВВК и погиб в 120 км от дома: Лубинец обратился в Генштаб из-за смерти мобилизованного

ТЦК

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном случае произвола и нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий. Речь идет о гибели жителя Золотоноши Сергея, который исчез в августе после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП, а позже был найден мертвым. Накануне мужчину похоронили.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

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По словам омбудсмена, работники ТЦК доставили Сергея в Звенигородку — примерно в 140 километрах от его дома. Свидетели утверждают, что там у него случился эпилептический приступ. Несмотря на это, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), признавшую его годным к службе, и был направлен в штурмовую бригаду. Однако подразделение отказалось его принимать.

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В ТЦК утверждают, что после отказа воинской части мужчину отпустили и высадили. С тех пор связь с ним прервалась.

«Почти два месяца семья искала Сергея. В конце концов его нашли мертвым — в 120 километрах от дома. И самое страшное — даже после этого семья до сих пор не знает, что произошло с его близким человеком», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По факту исчезновения было открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). В то же время, проведенная судебно-медицинская экспертиза пока не смогла установить точную причину смерти мужчины.

Уполномоченный по правам человека задал ряд принципиальных вопросов в компетентные органы:

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Как мужчину с приступами эпилепсии сочли годным к военной службе?

Почему после отказа штурмовой бригады он оказался ночью вдали от дома без телефона и денег?

Что именно стало причиной его смерти и проведено ли служебное расследование действий должностных лиц?

Офис омбудсмена уже принял дело под контроль. Представительница Уполномоченного в Черкасской области Марьяна Нищенко находится на связи с семьей погибшего. Направлены официальные запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис Генерального прокурора, Военную службу правопорядка, а также областной ТЦК и полицию Черкасщины.

«Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Необходимо установить полный маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц… То, что Сергея уже похоронили, не означает, что это дело можно закрыть без ответов», — подчеркнул Лубинец, добавив, что нарушение прав во время мобилизации также является ответственностью Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, в Одессе осудили девять работников ТЦК (одного из них — за прямую пытку), а в Закарпатье четверо сотрудников ждут приговоров в СИЗО.

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