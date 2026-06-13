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Исчез возле дома дедушки: в реке нашли мертвым маленького мальчика — шокирующие подробности
В Одесской области погиб малыш, которого искала вся деревня.
В одной из деревень Одесской области погиб маленький мальчик. Ребенок был найден без признаков жизни в местной реке.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.
По данным правоохранителей, несчастный случай произошел вечером 12 июня в Буджацкой общине.
Следствие установило, что семья приехала в гости к дедушке из соседней области. Взрослые занимались хозяйственными делами, и потеряли из виду мальчика, которому еще не исполнилось двух лет. Он вышел со двора и скрылся.
По словам родителей, они заметили отсутствие сына через несколько минут и начали поиски. Найти ребенка самостоятельно не смогли, и тогда поисков приобщились местные жители.
«Менее чем через час они обнаружили ребенка без признаков жизни в реке недалеко от дома семьи и сообщили об этом полицейским», — говорится в сообщении.
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения с примечанием «несчастный случай». Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
В полиции подчеркнули, что семья погибшего мальчика на профилактических учетах не состояла и раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Как сообщалось, в Одесской области в водоеме обнаружили тела двух девушек в возрасте 16 и 17 лет. В полицию обратился родственник одного из подростков и сообщил, что они должны были к нему приехать, но перестали выходить на связь.