Исчезает положительная энергия: какие вещи мы неправильно храним, и это вызывает проблемы

Веники

Еще наши бабушки часто говорили, что веники нужно хранить нижней частью доверху, чтобы в доме царили счастье, гармония, любовь и покой. Эзотерики утверждают, что этому совету лучше прислушаться.

По словам специалистов, каждый предмет имеет свою энергию, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Например, веник – это незаменимая в доме вещь. Наши предки считали, что с его помощью не только убирают мусор, но и "выметают" из дома злых духов, проблемы, проблемы. Поэтому очень важно этот предмет правильно хранить. Только в этом случае он поможет привлечь поток положительной энергии в дом.

Также эзотерики советуют иметь в доме только один веник, иначе деньги будут просто испаряться из весомого кошелька.

Фоторамки

Хотя сегодня мы привыкли хранить фотографии на диске компьютера или в фотоальбомах, все же фоторамки занимают важное место в декорировании дома и создании уюта в нем. Поэтому, по словам эзотериков, очень важно обращать внимание на то, в каком состоянии они находятся.

Фоторамки не должны быть надбитыми, треснувшими или поломанными. Также при приобретении этого предмета декора следует обратить внимание на его внешний вид и то, какие эмоции он у вас вызывает. Даже малейшая трещинка, невидимая глазу, привлечет негатив. Особенно по отношению к тому человеку, фото которого вставлено внутрь.

Ножницы

Специалисты уверены, что с хранением острых предметов нужно быть очень осторожными. К примеру, важно никогда не оставлять раскрытыми ножницы. Считается, что они могут привлечь в дом неудачи, проблемы. Также ножницы, как и нож, не стоит оставлять на ночь на кухонном столе. Если так поступить, говорят эзотерики, то от болезней и неудач не будет спасения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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