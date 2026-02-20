ТСН в социальных сетях

Украина
886
1 мин

Исчезла несколько дней назад: в Днепре нашли мертвой 14-летнюю девушку

В настоящее время детали гибели ребенка неизвестны. Полиция прекратила поиски.

Автор публикации
Елена Капник
Полиция.

Полиция. / © УНИАН

В Днепре нашли мертвой 14-летнюю Анастасию Ситникову, поиски которой длились два дня.

Об этом сообщили в пресс-службе полицейских Днепропетровской области.

«Поиск остановлен, девушку нашли мертвой», — сообщили в полиции, но обстоятельства трагедии не сообщили.

Исчезновение девушки

Вечером 18 февраля полиция проинформировала об исчезновении несовершеннолетней девушки в Соборном районе Днепра. Ее местонахождение было неизвестно.

Исчезла 14-летняя Анастасия Ситникова. / © Национальная полиция Днепропетровской области

Исчезла 14-летняя Анастасия Ситникова. / © Национальная полиция Днепропетровской области

Как сообщалось, еще одна 13-летняя девочка скрылась в Днепропетровской области. Анастасия Мирина ушла из дома в селе Хащево и до сих пор не вернулась. Рост школьницы — 165 см. Имеет худощавое телосложение, рыжие волосы и серые глаза.

Напомним, в начале февраля во Львовской области также обнаружили мертвую 14-летнюю девочку. Она 4 февраля вышла из дома, направляясь в школу, но там так и не появилась. Несовершеннолетнюю нашли мертвой, возбуждено уголовное производство.

Кроме того, на днях в Черновцах нашли без вести пропавшую 13-летнюю школьницу, вышедшую из школы, но домой не вернулась. Ребенок стал жертвой похищения. По данным следствия, неизвестный заманил ее в машину и не выпускал. 37-летний мужчина был задержан и сообщен о подозрении.

886
