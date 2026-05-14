Исчезли данные в "Резерв+": нужно ли идти в ТЦК

Приложение "Резерв+" было создано для того, чтобы упростить процесс обновления данных / © armyinform.com.ua

Если в приложении «Резерв+» исчезли данные (отсрочка, военный билет), это обычно связано с техническим сбоем, переоформлением отсрочки или тем, что данные не внес оператор ТЦК в реестр «Оберіг».

Об этом сообщили в Минобороны.

Если некоторые данные исчезнут, попробуйте обновить данные в «Резерв+». Или обратитесь в ТЦК по просьбе внести в реестр «Оберіг» действующую информацию, предоставив им подтверждающие документы.

Требование об обновлении данных не касается военнослужащих и женщин, не состоящих на военном учете. Этим категориям украинцев, а также лицам до 18 лет и старше 60 лет не нужно загружать приложение.

Что делать, если данные в «Резерв+» неверные

Если появившиеся в приложении «Резерв+» сведения из реестра «Оберіг» неактуальны, следует обратиться в территориальный центр комплектования, где человек стоит на учете, поясняют в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что причиной этого могли стать ошибки работников ТЦК при внесении данных в реестр.

Нужно ли явиться в ТЦК после обновления данных в «Резерв+»

В Минобороны убеждают: лицо, которое внесло свои данные с помощью «Резерв+», уже исполнило обязанность закона об обновлении персональной информации. После этого коммуницировать с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в этих же целях не нужно.

