Исчезли доказательства: в Харькове из морга украли вещи мужчины, которого сбил кортеж Ярославского

Исчезли доказательства: в Харькове из морга украли вещи мужчины, которого сбил кортеж Ярославского

Украденные вещи были вещественными доказательствами.

В Харькове из морга украли вещественные доказательства. Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена.

"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.

Напомним, что вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.

В МВД Украины 10 февраля сообщили, что милиционеры вызвали на допрос Ярославского. Он заявил, что спал дома в тот момент, когда произошла авария. Впоследствии появилась информация, что бизнесмен "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

Впоследствии, главу полиции Харьковской области уволили из-за истории из ДТП. Дело пытались сфальсифицировать — подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем.

Читайте также: