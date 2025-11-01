Исчезли ли манипуляции с отсрочками в аспирантуре: в МОН ответили

В этом году в вузы поступило больше молодежи, чем в прошлом / © ТСН.ua

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что обучение в университете или аспирантуре не может являться основанием для уклонения от мобилизации, а все случаи злоупотреблений тщательно проверяют.

Об этом «РБК-Украина» сообщил заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко.

«Мы можем констатировать, что в этом году на 70% упала доля мужчин старше 25 лет: цифры по количеству абитуриентов выровнялись. Там, где образование рассматривалось как способ избежать мобилизации, показатели вернулись к „обычным“, которые были до полномасштабного вторжения РФ. И мы можем сказать, что в этом году аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации», — сказал он.

«Кто воспринимает это как возможность избежать мобилизации и учился фиктивно, мы это отслеживаем и очень ругаем руководителей заведений. Также этими вопросами занимаются наша Государственная служба качества образования и правоохранительные органы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ТЦК советует оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» с 1 ноября во избежание очередей в ЦНАПах. Непосредственное представление документов в ТЦК больше не осуществляется.