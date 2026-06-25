- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 587
- Время на прочтение
- 1 мин
Исчезли на Днестре: на Буковине развернули поиски троих детей и мужчины
Днестр стал местом двух происшествий на Буковине: там исчезли трое детей и один взрослый.
В Черновицкой области развернули поисковую операцию из-за исчезновения четырех человек на реке Днестр. Во время отдыха на воде исчезли двое детей и мужчина, а также отдельно еще один парень.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
24 июня на Буковине произошли два чрезвычайных происшествия на воде. В селе Репужинцы во время купания исчезли мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года. К поисковой операции привлекли спасателей ГСЧС, правоохранителей с дронами и служебной собакой, медиков, а также местных жителей, которые помогают собственным лодкам.
В то же время в селе Мошанец во время отдыха у реки пропал парень 2010 года рождения. Для усиления поисков с утра к операции также привлекут группу водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.
В ГСЧС в очередной раз отметили важность соблюдения правил безопасности во время пребывания на воде.
«Родители, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых даже на мгновение!» — призывали чрезвычайники.
Напомним, на Закарпатье несколько дней продолжаются масштабные поиски 10-летнего мальчика, которого в селе Гетыня унесло течением реки Тиса. К операции привлечены спасатели, полиция, водолазы и дроны.