Исчезли на Днестре: на Буковине развернули поиски троих детей и мужчины

Поисковая операция на реке Днестр в Черновицкой области

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В Черновицкой области развернули поисковую операцию из-за исчезновения четырех человек на реке Днестр. Во время отдыха на воде исчезли двое детей и мужчина, а также отдельно еще один парень.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

24 июня на Буковине произошли два чрезвычайных происшествия на воде. В селе Репужинцы во время купания исчезли мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года. К поисковой операции привлекли спасателей ГСЧС, правоохранителей с дронами и служебной собакой, медиков, а также местных жителей, которые помогают собственным лодкам.

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В то же время в селе Мошанец во время отдыха у реки пропал парень 2010 года рождения. Для усиления поисков с утра к операции также привлекут группу водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.

В ГСЧС в очередной раз отметили важность соблюдения правил безопасности во время пребывания на воде.

«Родители, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых даже на мгновение!» — призывали чрезвычайники.

Напомним, на Закарпатье несколько дней продолжаются масштабные поиски 10-летнего мальчика, которого в селе Гетыня унесло течением реки Тиса. К операции привлечены спасатели, полиция, водолазы и дроны.

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