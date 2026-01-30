Исчезнет ли свет из-за -20: энергетик объяснил, что хуже сильных морозов

Морозы в Украине

Реклама

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине существенное похолодание. Во многих регионах температура воздуха может опуститься ниже отметки –20 градусов. На фоне этих прогнозов растет обеспокоенность граждан по поводу возможного ухудшения ситуации с электроснабжением. Однако специалист уверяет: морозы не самое страшное, что может произойти с энергосистемой.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев для «Telegraf».

По словам специалиста, главную опасность для стабильности энергоснабжения представляют не отметки на термометре, а специфические погодные явления, часто сопровождающие перепады температур.

Реклама

К факторам повышенного риска относятся:

налипание мокрого снега;

метели и шквальный ветер;

обледенение проволок;

ледяной дождь.

Именно эти явления, а не «сухой» мороз, способны повлечь за собой физические повреждения линий электропередач, обрывы проводов и масштабные аварии.

«Налипание мокрого снега, метель, обледенение или ледяной дождь — они гораздо более вредны для системы, чем низкая температура», — подчеркнул Геннадий Рябцев.

Как доказательство эксперт привел текущую ситуацию: когда температура колебалась около нуля, из-за непогоды и налипания снега были обесточены сотни населенных пунктов. В периоды сильных, но сухих морозов, массовых аварийных отключений из-за погодных условий зафиксировано не было.

Реклама

На что влияет мороз

В то же время, низкая температура все же оказывает опосредованное влияние на энергетику. Геннадий Рябцев объяснил, что сильные морозы могут усложнять работу ремонтных бригад.

В морозную погоду значительно увеличивается продолжительность проведения восстановительных работ. То, что при нормальных условиях можно починить через несколько часов, на сильном холоде может занять гораздо больше времени.

Напомним, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая заявила, что украинцам не стоит ожидать исчезновения графиков отключений света с наступлением весны или лета.

По ее словам, ограничения в электроснабжении могут сохраняться минимум в течение года, а при неблагоприятных условиях — и дольше. Ключевыми факторами остаются темпы восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, интенсивность вражеских атак и быстрота развития децентрализованной генерации.